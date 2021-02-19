Вспышка ротавирусной инфекции в детском садике Тернополя: пострадали 11 детей

Во время вспышки ротавирусной инфекции в детском садике Тернополя пострадали 11 детей.

В четверг, 18 феврале 2021 году, в дошкольном учреждении №10 специалисты обнаружили ротавирус.

От него пострадали дети 2016-2017 годов рождения.

Сейчас двое детей находятся на стационарном лечении в Тернопольской детской больнице, другие — лечатся амбулаторно.

Состояние их здоровья удовлетворительное.

Всего в детском садике находились 20 детей. Сейчас в учреждении проводится комплекс санитарно-гигиенических мер.

Вспышка ротавируса в Тернополе

Инфекцию зафиксировали в детском саду Тернополя в пределах одной группы, сообщали представители местных органов здравоохранения.

Ротавирус — инфекционная болезнь вирусного происхождения, симптомом которой является тяжелая диарея.

Подробнее о вспышке ротавирусной инфекции в Тернополе читайте в материале на сайте Факты ICTV.