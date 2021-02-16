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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Россия превратила Крым в самую мощную военную базу — Неижпапа

Россия за семь лет аннексии Крыма увеличила боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота на 45%.

флот рф

Такие цифры озвучил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

— Россия превратила АР Крым в самую мощную военную базу. Общее количество надводных кораблей и подводных лодок составляет 58 единиц, в том числе 13 носителей крылатых ракет морского базирования Калибр. Недавно в боевой состав ЧФ было приняли очередной малый ракетный корабль Грайворон. Поэтому их суммарный ракетный залп составляет около 80 ракет, — объяснил он.

Командующий отметил, что количество боевых самолетов за это время выросло в 3,5 раза, а вертолетов — в 9 раз.

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Также на полуострове есть около 40 танков, боевые бронированные авто, количество которых выросло в шесть раз. Развернули оккупанты и систему противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны. А количество военнослужащих превысило 40 тыс. человек.

Кроме того, по словам Алексея Неижпапы, на полуострове участились комплексные учения российских военных.

В январе этого года генсек НАТО Йенс Столтенберґ уже говорил, что присутствие войск РФ в Крыму вызывает беспокойство. Поэтому Альянс отслеживает военное присутствие России в регионе Черного моря.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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