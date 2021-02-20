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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Степанов договорился о поставках 500 тыс. доз Covid-вакцины из Индии

Индия в ближайшее время доставит в Украину 500 тыс. доз вакцины против коронавируса Covishield.

Степанов договорился о поставках 500 тыс. доз Covid-вакцины из Индии

Таким образом Украина станет одной из первых стран, которая получит индийскую вакцину.

Впоследствии Индия планирует поставки большей партии Covid-вакцины после того, как увеличит и наладит свою систему производства медицинских препаратов.

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Такой шаг поможет Украине восстановить секторы экономики, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

Что известно о вакцине Covishield

Вакцину Covishield совместно разработали Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Для эффективной иммунизации организма нужно сделать два укола препарата внутримышечно с интервалом в 28 дней. Вакцину можно хранить при температуре от +2 до +8.

Международные клинические испытания Oxford-AstraZeneca показали, что эффективность вакцины от коронавируса Covishield может достигать около 90%. Для этого нужно ввести в организм человека половину препарата, а затем полную дозу.

Фото: пресс-служба посольства Индии в Украине

Источник: пресс-служба посольства Индии в Украине

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