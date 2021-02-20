Степанов договорился о поставках 500 тыс. доз Covid-вакцины из Индии

Индия в ближайшее время доставит в Украину 500 тыс. доз вакцины против коронавируса Covishield.
Таким образом Украина станет одной из первых стран, которая получит индийскую вакцину.
Впоследствии Индия планирует поставки большей партии Covid-вакцины после того, как увеличит и наладит свою систему производства медицинских препаратов.
Такой шаг поможет Украине восстановить секторы экономики, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.
Что известно о вакцине Covishield
Вакцину Covishield совместно разработали Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Для эффективной иммунизации организма нужно сделать два укола препарата внутримышечно с интервалом в 28 дней. Вакцину можно хранить при температуре от +2 до +8.
Международные клинические испытания Oxford-AstraZeneca показали, что эффективность вакцины от коронавируса Covishield может достигать около 90%. Для этого нужно ввести в организм человека половину препарата, а затем полную дозу.
Фото: пресс-служба посольства Индии в Украине
Источник: пресс-служба посольства Индии в Украине