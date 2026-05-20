Ночная атака на Одессу 20 мая: РФ ударила по гражданской и критической инфраструктуре
Ночью 20 мая российская армия совершила массированную атаку на Одессу.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на Одессу 20 мая: что известно
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки на Одессу 20 мая пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры.
В частности, российский беспилотник попал в одноэтажный жилой дом, полностью его разрушив.
Кроме того, повреждена недостроенная многоэтажка и склад с посудой.
Также зафиксировано падение обломков на территории местного парка.
— Информация о пострадавших не поступала. На местах работают все соответствующие службы. Продолжаются меры по ликвидации последствий вражеской атаки и уточнению масштабов разрушений, — отметил Олег Кипер.
В то же время в ГСЧС Украины сообщили, что российский дрон попал в недостроенную 24-этажку на уровне 18 этажа.
Спасатели работали одновременно на нескольких локациях.
В общей сложности для ликвидации последствий атаки на Одессу 20 мая были привлечены 86 спасателей и 20 единиц пожарно-спасательной техники, также четыре человека и техника от Ассоциации добровольных пожарных Украины.
Напомним, ночью 18 мая российская армия совершила массированную атаку на Одессу.
Вражеские беспилотники попали в жилые дома в Киевском и Приморском районах.
В частности, в Приморском районе полностью разрушен одноэтажный дом.
Кроме того, в других домах были повреждены фасады, крыши и остекление. Также повреждения получили здания городского лицея и детского сада.
В результате вражеской атаки на Одессу 18 мая ранения получили 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.
Фото: Олег Кипер