Ночью 20 мая российская армия совершила массированную атаку на Одессу.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одессу 20 мая: что известно

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки на Одессу 20 мая пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры.

В частности, российский беспилотник попал в одноэтажный жилой дом, полностью его разрушив.

Кроме того, повреждена недостроенная многоэтажка и склад с посудой.

Также зафиксировано падение обломков на территории местного парка.

— Информация о пострадавших не поступала. На местах работают все соответствующие службы. Продолжаются меры по ликвидации последствий вражеской атаки и уточнению масштабов разрушений, — отметил Олег Кипер.

В то же время в ГСЧС Украины сообщили, что российский дрон попал в недостроенную 24-этажку на уровне 18 этажа.

Спасатели работали одновременно на нескольких локациях.

В общей сложности для ликвидации последствий атаки на Одессу 20 мая были привлечены 86 спасателей и 20 единиц пожарно-спасательной техники, также четыре человека и техника от Ассоциации добровольных пожарных Украины.

Напомним, ночью 18 мая российская армия совершила массированную атаку на Одессу.

Вражеские беспилотники попали в жилые дома в Киевском и Приморском районах.

В частности, в Приморском районе полностью разрушен одноэтажный дом.

Кроме того, в других домах были повреждены фасады, крыши и остекление. Также повреждения получили здания городского лицея и детского сада.

В результате вражеской атаки на Одессу 18 мая ранения получили 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.

Фото: Олег Кипер

