Ночью был атакован нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области.

Об этом сообщают журналисты Telegram-канала ASTRA.

Атака на НПЗ в Нижегородской области

Утром 20 мая жители Кстово сообщили о взрывах и пожаре.

По кадрам очевидцев OSINT-аналитик ASTRA установил, что атакован объект в юго-западной части НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Вероятно, это установка ЭЛОУ-АВТ — это базовая комбинированная установка первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах.

Главная задача такой установки — подготовка сырой нефти и ее разделение на базовые фракции (прямогонный бензин, керосин, дизельное топливо, вакуумный газойл и гудрон).

Ранее Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово подвергся атаке дронов в апреле 2026 года.

НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез — это один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов в России. Завод обеспечивает Московский регион. Мощность по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год. Предприятие выпускает более 50 наименований продукции: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и т. д.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 547-е сутки.

