В течение 21 февраля российские боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли украинские позиции из снайперского оружия.

Огонь боевики открывали по украинским позициям возле Светлодарска. На это военные реагировали обстрелом в ответ.

— В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск, — отметили в штабе ООС.

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Среди сил ООС нет военных потерь и раненых. Украинская сторона сообщила о нарушении режима тишины представителям СММ ОБСЕ.

В течение 20 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Украинские военные также открывали огонь.

Реинтеграция Донбасса

Власти планируют пересмотреть пять сценариев реинтеграции Донбасса. Соответствующее решение приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, первым вопросом повестки дня заседания была ситуация на Донбассе, поскольку в последнее время фиксируют резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня.