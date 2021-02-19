Власти планируют пересмотреть пять сценариев реинтеграции Донбасса. Соответствующее решение приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, первым вопросом повестки дня заседания была ситуация на Донбассе, поскольку в последнее время фиксируют резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня.

Поэтому сначала заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.

— Единственное, что могу сказать, есть ситуация возврата к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривался пять сценариев реинтеграции Донбасса. Сейчас они будут подниматься. Соответствующим структурам и должностным лицам дано указание пересмотреть их или, в случае необходимости, сделать в новой редакции поправки, — отметил секретарь СНБО.

Также Данилов добавил, что решение по этому вопросу является закрытым и секретным. Он лишь уточнил, что военные анализируют ситуацию, которая произошла после 5 декабря 2019 года, и готовят новое заседание СНБО.

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О том, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса, стало известно еще в конце 2019 года. Позже утвердили один из этих сценариев, но его деталей не раскрывали, ссылаясь на закрытый режим заседания.

В то же время на днях министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Минские соглашения нуждаются в модернизации. Но пока Украина не может отказаться от них.