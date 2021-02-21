Протягом 21 лютого російські бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли українські позиції зі снайперської зброї.

Вогонь бойовики відкривали по українських позиціях біля Світлодарська. На це військові реагували обстрілом у відповідь.

– В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів зі снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Світлодарськ, – зазначили у штабі ООС.

Читайте У Харкові побудують три нові гуртожитки для переселенців з Донбасу

Серед сил ООС немає бойових втрат та поранених. Українська сторона повідомила про порушення режиму тиші представникам СММ ОБСЄ.

Протягом 20 лютого у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Українські військові також відкривали вогонь у відповідь.

Реінтеграція Донбасу

Влада планує переглянути п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, першим питанням порядку денного засідання була ситуація на Донбасі, оскільки протягом останнього часу фіксують різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню.