На Тернопольщине еще в одном детском саду вспышка кишечной инфекции

В Тернопольской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции в селе Джурин Чертковского района в детском саду. Диагноз подтвердили в девяти детей.
По данным ГСЧС, двое дошкольников находятся на стационарном лечении, другие лечатся в домашних условиях.
— 21 февраля в селе Джурин Чертковского района на Тернопольщине в дошкольном учебном заведении лабораторно подтвердили вспышку острой кишечной инфекции у девяти детей 2014-2018 годов рождения. Двое детей находятся на стационарном лечении и семь детей лечатся амбулаторно. Состояние здоровья больных удовлетворительное. Всего в детсаду находились 16 детей, — сообщили в ГСЧС.
Сейчас в дошкольном учебном заведении проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.
Вспышка ротавирусной инфекции
Во время вспышки ротавирусной инфекции в детском саду Тернополя пострадали 11 детей.
От ротавируса пострадали дети 2016-2017 годов рождения. Сейчас двое детей находятся на стационарном лечении в Тернопольской детской больницы, другие — лечатся амбулаторно.