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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

На Тернопольщине еще в одном детском саду вспышка кишечной инфекции

В Тернопольской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции в селе Джурин Чертковского района в детском саду. Диагноз подтвердили в девяти детей.

отруєння

По данным ГСЧС, двое дошкольников находятся на стационарном лечении, другие лечатся в домашних условиях.

— 21 февраля в селе Джурин Чертковского района на Тернопольщине в дошкольном учебном заведении лабораторно подтвердили вспышку острой кишечной инфекции у девяти детей 2014-2018 годов рождения. Двое детей находятся на стационарном лечении и семь детей лечатся амбулаторно. Состояние здоровья больных удовлетворительное. Всего в детсаду находились 16 детей, — сообщили в ГСЧС.

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Сейчас в дошкольном учебном заведении проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.

Вспышка ротавирусной инфекции

Во время вспышки ротавирусной инфекции в детском саду Тернополя пострадали 11 детей.

От ротавируса пострадали дети 2016-2017 годов рождения. Сейчас двое детей находятся на стационарном лечении в Тернопольской детской больницы, другие — лечатся амбулаторно.

Источник: ГСЧС

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