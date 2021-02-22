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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Не поважаю мовний закон: депутат у Миколаєві відмовився переходити на українську

Депутат Миколаївської міської ради від партії ОПЗЖ Максим Невінчаний відмовився розмовляти українською мовою під час засідання. Він аргументував це тим, що не поважає мовний закон, тому і дотримуватися його не буде.

Максим Невинчаный

Інцидент стався під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства.

Глава комісії Дмитро Іванов кілька разів зробив зауваження Невінчаному, щоб той говорив державною мовою, як того вимагає закон. Але депутат заявив, що це не входить до повноважень голови комісії.

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– Я в комісію з етики та законності подав депутатське звернення, щоб вони дали висновок, чи може глава комісії, основне завдання якого – проводити комісію, відволікатися від змісту і суті питань на форму, якою мовою підноситься питання. Коли мені дадуть висновок – ми можемо це питання обговорювати. Воно виходить за рамки повноважень голови комісії, – заявив Максим Невінчаний.

Іванов зазначив, що добре володіє російською мовою. Невінчаний у відповідь заговорив українською, але додав, що робити цього принципово не буде.

Також депутат зазначив, що не збирається переходити на державну, бо вважає, вибачте, але це цитата, закон про захист української мови “дебільним”.

Мовний скандал у Миколаєві

У Миколаєві на сесії міськради, яка відбулася 2 лютого, депутати фракції ОПЗЖ Владислав Чайка та Олександр Медведєв принципово відмовилися виступати українською мовою і говорили російською.

Прохання перейти на державну мову ті проігнорували, тому мер міста Олександр Сенкевич синхронно перекладав їх слова.

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