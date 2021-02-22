Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении масштабной противоправной схемы хищения государственных средств Укрзализныци.

Соответствующие средства были выделены для содержания одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

— Дельцы организовали сделку при восстановлении железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель-Чернигов-Киев. От надлежащего содержания этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины, — говорится в сообщении СБУ.

Оперативники СБУ установили, что должностные лица регионального филиала Юго-Западная железная дорога действовали по сговору с менеджментом подрядной организации.

Во время капитального ремонта объекта они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов.







СБУ разоблачила масштабную схему хищения госсредств Укрзализныци / 2 фотографии

В рамках досудебного расследования СБУ инициировала экспертизы, которые подтвердили завышения вдвое стоимости выполнения контракта. Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста.

Организаторам сделки сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 — Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и ч. 1 ст. 366 — Служебный подлог Уголовного кодекса Украины.