Экс-главу коммерческого банка подозревают в хищении более 22 млн грн

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-главе правления одного из коммерческих банков в растрате более 22 млн грн.
Оперативники спецслужбы установили, что топ-менеджер банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства.
— Злоумышленник потратил деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний, — сообщает пресс-служба СБУ.
Действия фигуранта дела нанесли вкладчикам банка ущерб на сумму свыше 22 млн грн.
Экс-главе банка сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Сейчас прокурорами готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
СБУ разоблачила долларовых фальшивомонетчиков
В Киевской области задержали группу злоумышленников, которые изготавливали и продавали поддельные доллары. Банкноты подделывали таким образом, что устройство для проверки денег не могло распознать фальшивку.
Готовые фальшивые банкноты сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов подыскивали через личные связи.