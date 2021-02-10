Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-главе правления одного из коммерческих банков в растрате более 22 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что топ-менеджер банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства.

— Злоумышленник потратил деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний, — сообщает пресс-служба СБУ.

Действия фигуранта дела нанесли вкладчикам банка ущерб на сумму свыше 22 млн грн.

Экс-главе банка сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.







Экс-главу коммерческого банка подозревают в хищении более 22 млн грн / 2 фотографии

Сейчас прокурорами готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

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СБУ разоблачила долларовых фальшивомонетчиков

В Киевской области задержали группу злоумышленников, которые изготавливали и продавали поддельные доллары. Банкноты подделывали таким образом, что устройство для проверки денег не могло распознать фальшивку.

Готовые фальшивые банкноты сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов подыскивали через личные связи.