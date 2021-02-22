Служба безпеки України повідомила про викриття масштабної протиправної схеми розкрадання державних коштів Укрзалізниці.

Відповідні кошти були виділені для утримання одного з об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.

— Ділки організували оборудку під час відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель–Чернігів–Київ. Від належного утримання цього об’єкту залежить функціонування транспортного коридору, що проходить територією України, – йдеться у повідомленні СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що посадовці регіональної філії Південно-Західна залізниця діяли за змовою із менеджментом підрядної організації.

Під час капітального ремонту об’єкту вони штучно завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів.







СБУ викрила масштабну схему розкрадання держкоштів Укрзалізниці / 2 фотографии

У межах досудового розслідування СБУ ініціювала експертизи, які підтвердили завищення вдвічі вартості виконання контракту. Своїми діями зловмисники поставили під загрозу стабільне та безпечне функціонування мосту.

Організаторам оборудки повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ч. 1 ст. 366 – Службове підроблення Кримінального кодексу України.