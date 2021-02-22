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Факти / Україна
Марія Степанюк |

СБУ викрила масштабну схему розкрадання держкоштів Укрзалізниці

Служба безпеки України повідомила про викриття масштабної протиправної схеми розкрадання державних коштів Укрзалізниці.

розкрадання коштів в Укрзалізниці

Відповідні кошти були виділені для утримання одного з об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.

— Ділки організували оборудку під час відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель–Чернігів–Київ. Від належного утримання цього об’єкту залежить функціонування транспортного коридору, що проходить територією України, – йдеться у повідомленні СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що посадовці регіональної філії Південно-Західна залізниця діяли за змовою із менеджментом підрядної організації.

Під час капітального ремонту об’єкту вони штучно завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів.

  • СБУ викрила масштабну схему розкрадання держкоштів Укрзалізниці
  • СБУ викрила масштабну схему розкрадання держкоштів Укрзалізниці
  • СБУ викрила масштабну схему розкрадання держкоштів Укрзалізниці
  • СБУ викрила масштабну схему розкрадання держкоштів Укрзалізниці
СБУ викрила масштабну схему розкрадання держкоштів Укрзалізниці / 2 фотографии

У межах досудового розслідування СБУ ініціювала експертизи, які підтвердили завищення вдвічі вартості виконання контракту. Своїми діями зловмисники поставили під загрозу стабільне та безпечне функціонування мосту.

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Організаторам оборудки повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ч. 1 ст. 366 – Службове підроблення Кримінального кодексу України.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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