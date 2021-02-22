Ищет человека по цвету одежды и распознает знаки авто: в Винницкой области внедрят IT-проект

В Винницкой области планируют запустить систему искусственного интеллекта для автоматизации анализа огромного массива данных с камер видеонаблюдения.

Система Vezha Alpr сможет распознавать и идентифицировать номерные знаки машины с точностью до 99% независимо от того, с какой скоростью движется автомобиль. Она также будет определять марку, модель и цвет транспортного средства с точностью до 95%.

Однако такие инновации касаются не только техники. Благодаря искусственному интеллекту система также сможет распознать лица людей. Таким образом этот проект будет помогать находить исчезнувших людей.

В МВД отметили, что этот проект значительно ускорит процесс получения, обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения.

Кроме того, ими сможет пользоваться каждый правоохранитель во время своей работы для обеспечения безопасности в городе и области.

Инновационный кожаный пластырь

В США создали кожаный пластырь, который может измерять давление и сердцебиение человека. Это первое в мире эластичное устройство, которое одновременно может измерить уровень глюкозы, алкоголя или кофеина в крови.

Изобретение способно контролировать сердечно-сосудистые сигналы и многие процессы в организме человека. По словам разработчиков, таким образом можно без труда следить за состоянием своего здоровья.