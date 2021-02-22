Шукає людину за кольором одягу та розпізнає знаки авто: на Вінниччині впровадять IT-проект

У Вінницькій області планують запустити систему штучного інтелекту для автоматизації аналізу величезного масиву даних з камер відеоспостереження.

Система Vezha Alpr зможе розпізнавати та ідентифікувати номерні знаки машини з точністю до 99% незалежно від того, з якою швидкістю рухається автомобіль. Вона також визначатиме марку, модель та колір транспортного засобу з точністю до 95%.

Проте такі інновації стосуються не лише техніки. Завдяки штучному інтелекту система також зможе розпізнати обличчя людей. Таким чином цей проект допомагатиме знаходити зниклих людей.

У МВС зазначили, що цей проект значно прискорить процес отримання, обробки та зберігання даних з камер відеоспостереження.

Крім того, ними зможе користуватися кожен правоохоронець під час своєї роботи для забезпечення безпеки у місті та області.

Інноваційний шкіряний пластир

У США створили шкіряний пластир, який може виміряти тиск та серцебиття людини. Це перший у світі еластичний пристрій, який одночасно може виміряти рівень глюкози, алкоголю чи кофеїну у крові.

Винахід здатний контролювати серцево-судинні сигнали та багато процесів у організмі людини. За словами розробників, таким чином можна без зусиль стежити за станом свого здоров’я.