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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Стреляли у Светлодарска: боевики раз нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС было зафиксировано только одно нарушение режима прекращения огня.

Донбас, ООС

Вблизи населенного пункта Светлодарск боевики совершили несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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С начала текущих суток, 22 февраля, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Сутки на Донбассе

На протяжении 21 февраля во зоне ООС российские боевики раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли украинские позиции из снайперского оружия.

Огонь боевики открывали по украинским позициям возле Светлодарска. На это военные реагировали обстрелом в ответ.

Источник: Штаб ООС

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