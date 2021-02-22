За минулу добу у зоні проведення ООС було зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Світлодарськ бойовики здійснили декілька прицільних пострілів у бік українських позицій зі снайперської зброї.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 22 лютого, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Впродовж 21 лютого у зоні ООС російські бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли українські позиції зі снайперської зброї.

Вогонь бойовики відкривали по українських позиціях біля Світлодарська. На це військові реагували обстрілом у відповідь.