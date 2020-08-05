Возобновление охраны в поездах Укрзализныци требует значительных вложений или из бюджета, или за счет роста цены на билеты.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

— Сейчас с полицией обсуждается вариант, сколько это будет стоить, чтобы обеспечить. Или подразделения военизированной охраны. Какая это будет стоимость? Речь идет исключительно о ночных поезда, — сказал Криклий.

По его словам, обеспечение охраны в каждом вагоне — это слишком дорого.

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Он отметил, что ставить в каждом вагоне представителя правоохранительных органов будет слишком дорого.

— Это скажется на стоимости билета или надо снова брать финансирование из бюджета, немалые расходы, которые я не уверен, сейчас не рационально закладывать, — отметил министр.

Он добавил, что следует обеспечить проводников индивидуальными средствами защиты для самообороны. Также необходимо, чтобы проводники могли использовать тревожную кнопку и чтобы правоохранители ждали поезд на ближайшей станции.

Нападение в поезде Укрзалиныци

Вопрос безопасности в вагонах Укрзализныци стал особенно актуальным после нападения на Анастасию Луговой.

Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Ранее трижды судимый Рудзько вдерся к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.

Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ее ребенка, после чего преступник отвел женщину в свое купе.

После этого ребенок стал звать мать, и Луговая попросила Рудзько, чтобы он выпустил ее успокоить мальчика. Тот выпустил жертву, но пригрозил расправой, если женщина не вернеться.

Пострадавшей пришли на помощь только в соседнем вагоне поезда.

Из-за халатности Укрзализныця уволила проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.