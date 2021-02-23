У Приморському суді Одеси 23 лютого оголосили вирок активісту Сергію Стерненку у справі про викрадення людини.

Суддя Віктор Попревич визнав активіста винним за всіма статтями. Суд постановив взяти під варту Стерненка в залі суду і засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі.

Також вирок передбачає конфіскацію половини майна.

Активісти, що були присутні у залі суду, зустріли рішення вигуками: Ганьба.

Аналогічне рішення суд озвучив щодо другого обвинувачуваного у справі Руслана Демчука.

У подальшому сторона захисту подаватиме апеляцію.

На підтримку Стерненка біля будівлі зібралося багато людей. У будівлю суду запустили Уляну Супрун, народного депутата Гео Лероса, дівчину Сергія Наталю Усатенко та ще до п’яти друзів.

Наприкінці січня 2021 року суд скасував домашній арешт для Стерненка і відпустив його на поруки.

Справа Стерненка

Сергія Стерненка та координатора Правого сектору в Комінтернівському районі Одещини Руслана Демчука затримали у вересні 2015 року.

Обох звинувачували у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у квітні 2015 року. Згодом їх звільнили під заставу. За словами активіста, до цієї справи він не має жодного стосунку. Також Стерненко наполягав на політичній умотивованості справи.

Стерненку також висунули звинувачення в незаконному зберіганні зброї, яку він, за його словами, добровільно віддав правоохоронцям.

Він також є фігурантом справи про умисне вбивство Івана Кузнецова та нанесення поранень Андрію Ісайкулу. Стерненко стверджує, що діяв у межах законного самозахисту.