Суд отменил домашний арест для активиста Сергея Стерненка и отпустил его на поруки.
— Суд передал меня на личное поручительство народного депутата от Голоса Роману Лозинскому. Домашний арест отменен! — написал Стерненко в Twitter.
Активист находился под ночным домашним арестом в Киеве с августа, с тех пор как его меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста изменили на ночной.
Дело Стерненка
В 2018 году на общественного активиста Сергея Стерненка напали двое мужчин. Он получил серьезный ушиб головы и повредил руку.
Когда Стерненко защищался от нападающих, то ранил одного из них ножом. Вскоре мужчина скончался.
Активист говорит, что действовал в рамках права на самозащиту. Но следователи сомневаются в версии о самозащите. По их словам, активист побежал за своим нападающим, когда тот уже не угрожал ему.
Поэтому в июне 2020 года Стерненку вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. В случае доказательства вины, активисту грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Источник: Сергей Стерненко
Фото: Сергей Стерненко