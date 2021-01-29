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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Суд отменил домашний арест Стерненку и отпустил его на поруки

Суд отменил домашний арест для активиста Сергея Стерненка и отпустил его на поруки.

сергій стерненко

— Суд передал меня на личное поручительство народного депутата от Голоса Роману Лозинскому. Домашний арест отменен! — написал Стерненко в Twitter.

Активист находился под ночным домашним арестом в Киеве с августа, с тех пор как его меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста изменили на ночной.

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Дело Стерненка

В 2018 году на общественного активиста Сергея Стерненка напали двое мужчин. Он получил серьезный ушиб головы и повредил руку.

Когда Стерненко защищался от нападающих, то ранил одного из них ножом. Вскоре мужчина скончался.

Активист говорит, что действовал в рамках права на самозащиту. Но следователи сомневаются в версии о самозащите. По их словам, активист побежал за своим нападающим, когда тот уже не угрожал ему.

Поэтому в июне 2020 года Стерненку вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. В случае доказательства вины, активисту грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Источник: Сергей Стерненко

Фото: Сергей Стерненко

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