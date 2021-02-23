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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Украина поддержит строительство электрозаправок на трех автодорогах (СПИСОК)

Украина на государственном уровне будет поддерживать развитие сети скоростных электрозарядных станций на основных автодорогах из Киева во Львов, Одессу и Днепр.

електромобіль

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время форума Украина 30. Инфраструктура.

— Мы делаем специальную государственную программу поддержки, которая позволит предусмотреть и построить скоростные электрозарядные станции на наиболее популярных маршрутах Киев-Львов, Киев-Одесса и Киев-Днепр. Мы предоставим возможность развивать электромобильность, — заверил он.

По словам министра, сейчас в Украине есть 11 операторов зарядных станций, из которых три имеют собственное производство станций переменного и постоянного тока.

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А поскольку спрос на электротранспорт в Украине растет, то важно увеличить количество скоростных зарядных станций постоянного тока.

Хотя в обществе до сих пор бытует мнение, что покупать электромобиль неудобно из-за малого количества электрозаправок, на самом деле это не так.

Карту, где в Украине заправить электромобиль, можно посмотреть в нашем материале.

Фото: Unsplash

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