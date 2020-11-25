В украинских городских дворах все места под завязку заполнены автомобилями. Ингода нигде даже припарковаться. Но когда все эти машины выезжают на дороги — в украинских городах начинается армагеддон.

Экологи уже давно бьют тревогу и объясняют, что столица просто задыхается от автомобильной вони.

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Председатель Всеукраинской эколиги Татьяна Тимочко называет целый список вредных химических соединений, которые попадают в воздух от выбросов автомобилей. По ее словам, наибольший вред наносят грузовики и внедорожники, которые заполонили центральные улицы городов.

Бывший министр транспорта Владимир Емельян — один из первых кто хотел пересадить украинских чиновников на экологический транспорт. Но после отмены Радой налога на импорт электромобилей, Киев понемногу начал догонять европейские города.

В львовском горсовете разработали собственную программу по улучшению качества воздуха в городе. Всем авто с дизелями и двигателями без нейтрализаторов во Львове планируют запретить ездить до 2030 года. Подобные заявления уже напугали львовских водителей.

Впрочем, такие радикальные меры требуют соответствующих законов. А они вряд ли появятся в ближайшее время, ведь большинство общественного транспорта в Украине на дизельных двигателях. Дизтопливом пользуются и грузовиками, которые доставляют продукты.

В это же время в Украине даже с евробляхами разобраться не могут. За последние четыре года в страну завезли сотни тысяч подержанных иномарок. Причем некоторым по 15-20 лет. Этому очень радуются европейцы, иначе пришлось бы их очень дорого утилизировать.

К тому же, в Украине распространена практика вырезать очистные системы даже из новеньких автомобилей.

Раньше у нас хотя бы была проверка авто на токсичность, которую проходили во время техосмотра, — вспоминает многократный чемпион СССР и Украины по автомобильному спорту Сергей Леонов.

Но после отмены техосмотра, который превратился в кормушку ГАИшников, выбросы выхлопных газов уже никто не контролирует. Поэтому к нам, как говорит Сергей Леонов, и везут автохлам из Европы, который у них не пройдет проверки.

В Украине, правда, тоже планировали ввести более высокие экологические стандарты. Но, как это часто бывает, взяли и забуксовали.

Возможно, решить экологическую проблему в Украине поможет техосмотр, который возвращается для частного транспорта уже со следующего года.

Хотя водители, конечно, не в восторге от таких нововведений, поскольку еще не забыли, как раньше проходили техосмотр. И для окружающей среды эффект, как говорят специалисты, очень сомнительный.

По данным МВД, больше всего в Украине зарегистрировано автомобилей с бензиновыми двигателями — более 2,5 млн, дизельных — 2 млн, примерно столько же на газу, и только 25 тыс. электромобилей.

Поэтому запретить автомобили, на которых ездит пол страны, практически невозможно. Значительно реальнее перевести на электричество пассажирский транспорт, и наконец, навести порядок с импортом подержанных иномарок.

Поэтому пока европейские страны ограничивают использование дизелей, Украина продолжает превращаться в свалку бывших в употреблении автомобилей, не соответствующих экологическим стандартам.

В Украине стали больше покупать электрокары

По состоянию на январь-июнь 2020 года в Украине приобрели на 16% больше электрокаров, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего электрических авто выехало на дороги из салонов Nissan — 39% рынка. На втором месте по продажам Tesla (30%), на третьем — Chevrolet (6%).