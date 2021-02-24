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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Перейдут ли школы Киева на дистанционное обучение — Рубан назвал условие

В Киеве пока нет оснований для перехода учреждений среднего образования на дистанционное обучение. Однако это может произойти при условии увеличения заболеваемости гриппом. Об этом заявил глава главного управления Госпродспоживслужбы Олег Рубан в эфире телеканала Украина 24.

діти, школа, школярі

— Сейчас циркулирует грипп и острые респираторные вирусные инфекции. Дети могут пойти на онлайн-обучение из-за увеличения заболеваемости гриппом в учебных коллективах.

По словам Рубана, пока ситуацию с количеством больных в школах проверяют ежедневно. Если заболеваемость составит 20%, то класс идет на карантин или самоизоляцию.

Решение о переходе на дистанционную форму обучения будет принимать администрация учебного заведения.

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Адаптивный карантин в Киеве

Сейчас Киев находится в желтой зоне карантина, однако ситуация может измениться. По прогнозам Олега Рубана, в ближайшее время столицу отнесут в оранжевую зону.

В конце февраля в Киеве возрастет количество больных коронавирусом.

Фото: Pexels

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