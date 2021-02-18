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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Желтая или оранжевая: в какой зоне будет Киев во время адаптивного карантина

В начале адаптивного карантина, который будет действовать в Украине с 22 февраля, Киев будет находиться в желтой зоне, но через неделю ситуация может измениться.

карантин в україні

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, в дальнейшем столица перейдет в оранжевую зону в связи с естественным ростом заболеваемости коронавирусом.

– Если говорить сегодня – это желтая зона. Если говорить о следующей неделе, то это будет оранжевая зона, – отметил он.

Рубан сказал, что решение по зонам будет приниматься каждую неделю.

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На заседании 17 февраля Кабмин принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 30 апреля 2021 года.

В то же время с 22 февраля страну снова поделят на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

На всей территории Украины пока вводятся правила желтой зоны.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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