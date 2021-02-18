В начале адаптивного карантина, который будет действовать в Украине с 22 февраля, Киев будет находиться в желтой зоне, но через неделю ситуация может измениться.
Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, в дальнейшем столица перейдет в оранжевую зону в связи с естественным ростом заболеваемости коронавирусом.
– Если говорить сегодня – это желтая зона. Если говорить о следующей неделе, то это будет оранжевая зона, – отметил он.
Рубан сказал, что решение по зонам будет приниматься каждую неделю.
На заседании 17 февраля Кабмин принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 30 апреля 2021 года.
В то же время с 22 февраля страну снова поделят на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
На всей территории Украины пока вводятся правила желтой зоны.