В начале адаптивного карантина, который будет действовать в Украине с 22 февраля, Киев будет находиться в желтой зоне, но через неделю ситуация может измениться.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, в дальнейшем столица перейдет в оранжевую зону в связи с естественным ростом заболеваемости коронавирусом.

– Если говорить сегодня – это желтая зона. Если говорить о следующей неделе, то это будет оранжевая зона, – отметил он.

Рубан сказал, что решение по зонам будет приниматься каждую неделю.

На заседании 17 февраля Кабмин принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 30 апреля 2021 года.

В то же время с 22 февраля страну снова поделят на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

На всей территории Украины пока вводятся правила желтой зоны.