Кабмин принял постановление в поддержку среднего бизнеса

Кабинет министров Украины принял постановление об увеличении максимальной суммы государственной помощи-компенсации для тех, кто имел кредит в прошлом году по программе 5-7-9% до 400 тыс. грн

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram сообщил, что отныне максимальная помощь-компенсация от государства будет составлять не €200 тыс., а €400 тыс.

По словам главы правительства, постановление направлено на поддержку среднего бизнеса, а также на дальнейшее развитие программы льготных кредитов 5-7-9%.

— Это очередной шаг к дешевым деньгам, которые были недоступны малому и среднему бизнесу все последние годы в Украине.

Государственная кредитная программа Доступные кредиты 5-7-9% введена с целью упрощения доступа микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию.

В рамках программы действуют три процентные ставки — пять, семь и девять процентов годовых в зависимости от даты основания бизнеса и его размера.

Источник: Денис Шмыгаль