Кабмін схвалив постанову на підтримку середнього бізнесу

Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо збільшення максимальної суми державної допомоги-компенсації для тих, хто мав кредит минулого року за програмою 5-7-9% до 400 тис. грн

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram повідомив, що відтепер максимальна допомога-компенсація від держави складатиме не €200 тис., а €400 тис.

За словами очільника уряду, постанова спрямована на підтримку середнього бізнесу, а також на подальший розвиток програми пільгових кредитів 5-7-9%.

— Це черговий крок до дешевих грошей, які були недоступні малому та середньому бізнесу всі останні роки в Україні.

Державна кредитна програма Доступні кредити 5-7-9% запроваджена з метою спрощення доступу мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування.

У межах програми діють три відсоткові ставки – п’ять, сім та дев’ять відсотків річних залежно від дати заснування бізнесу та його розміру.

Джерело: Денис Шмигаль