Кабмин изменил правила перевозки детей в автомобиле

Кабмин на заседании принял решение изменить правила перевозки детей в автомобилях.

Поэтому теперь в легковых автомобилях нужно обязательно иметь специальные удерживающие системы, если вы планируете перевозить ребенка, рост которого меньше 145 см.

Также принятое постановление предусматривает, что детские удерживающие системы нужно устанавливать на местах для сидения, кроме первого ряда.

Но в случае перевозки ребенка в возрасте до трех лет в легковом автомобиле на месте для сидения первого ряда, допускается установка детских удерживающих систем против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности.

Правила перевезення дітей в автомобілі by Віта Гірко on Scribd

За пренебрежение этими базовыми правилами можно заплатить высокую цену. Ведь только в прошлом году в ДТП в Украине погибли более 150 детей, а почти 5 тыс. были ранены.

Однако просто приобрести автокресло недостаточно для безопасности ребенка. Нужно установить его так, чтобы оно действительно смогло спасти жизнь в случае аварийной ситуации.

Как правильно закрепить автокресло в автомобиле — читайте в нашем материале.