Россия не открыла КПВВ Счастье и Золотое для украинских автобусов

24 февраля Украина предоставила автобусы для перевозки граждан через КПВВ Счастье и Золотое, но российская сторона снова не открыла их со своей стороны.

С 7.40 автобусы ждут в городах Счастье и Золотое, говорится в сообщении украинской делегации для участия в ТКГ в Facebook.

По мнению украинской делегации, представители России не могут понять разницу между делами и словами.

— На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан, содержащихся в заложниках на оккупированных территориях. Когда доходит до дела, возможность нашим гражданам покинуть временно оккупированные территории и получить административные услуги блокируется с 10 ноября, — отмечает ТКГ.

Предоставить автобусы для перевозки людей через линию разграничения было инициативой главы делегации Леонида Кравчука.

Сейчас украинская сторона ожидает соответствующей реакции от государств-партнеров и международных организаций.

Обострение на Донбассе

За последние сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 20 нарушений режима тишины.

Боевики открывали огонь возле населенных пунктов Зайцево, Красногоровка, Пески, Шумы, Причепиловка, Катериновка, Авдеевка, Луганское, Золотое-4, Мироновский, Павлополь и Новоселовка Вторая.

Один украинский военнослужащий погиб.

Фото: украинская делегация в ТКГ