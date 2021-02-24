Россия не открыла КПВВ Счастье и Золотое для украинских автобусов

24 февраля Украина предоставила автобусы для перевозки граждан через КПВВ Счастье и Золотое, но российская сторона снова не открыла их со своей стороны.
С 7.40 автобусы ждут в городах Счастье и Золотое, говорится в сообщении украинской делегации для участия в ТКГ в Facebook.
По мнению украинской делегации, представители России не могут понять разницу между делами и словами.
— На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан, содержащихся в заложниках на оккупированных территориях.
Когда доходит до дела, возможность нашим гражданам покинуть временно оккупированные территории и получить административные услуги блокируется с 10 ноября, — отмечает ТКГ.
Предоставить автобусы для перевозки людей через линию разграничения было инициативой главы делегации Леонида Кравчука.
Сейчас украинская сторона ожидает соответствующей реакции от государств-партнеров и международных организаций.
Обострение на Донбассе
За последние сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 20 нарушений режима тишины.
Боевики открывали огонь возле населенных пунктов Зайцево, Красногоровка, Пески, Шумы, Причепиловка, Катериновка, Авдеевка, Луганское, Золотое-4, Мироновский, Павлополь и Новоселовка Вторая.
Один украинский военнослужащий погиб.