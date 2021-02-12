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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Собирали данные о новом оружии в зоне ООС: СБУ задержала агентов ФСБ

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала агентов ФСБ РФ, которые собирали секретную информацию об украинских воинских частях.

Собирали данные о новом оружии в зоне ООС: СБУ задержала агентов ФСБ

Двое граждан Украины были завербованы ФСБ РФ и должны были передать секретную информацию о подготовленности Вооруженных сил Украины, использовании и эффективности нового вооружения в зоне ООС, планы по перевооружению частей армии.

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Чтобы выполнить поставленную задачу, преступники попытались завербовать одного из разведчиков воинской части за деньги.

Агентов задержали во время контролируемой СБУ передачи ложных секретных документов и попытки передать их кураторам из РФ.

СБУ разоблачила и задержала агента ФСБ РФ

Сейчас осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 о государственной измене.

Разоблачение агентов ФСБ

7 февраля 2021 года в Луганской области задержали завербованного ФСБ украинца, который договорился о передаче секретной информации в оборонной сфере, а именно — данных о поражении беспилотников.

Задержание произошло во время передачи имитированных документов.

За взятку в размере $500 он договорился с одним из руководителей научных институтов Харькова, который занимается разработками в сфере безопасности и обороны Украины.

Сейчас идет процесс избрания задержанному меры пресечения.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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