СБУ разоблачила и задержала агента ФСБ РФ

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала агентов ФСБ РФ, которые собирали секретную информацию об украинских воинских частях.

Двое граждан Украины были завербованы ФСБ РФ и должны были передать секретную информацию о подготовленности Вооруженных сил Украины, использовании и эффективности нового вооружения в зоне ООС, планы по перевооружению частей армии.

Чтобы выполнить поставленную задачу, преступники попытались завербовать одного из разведчиков воинской части за деньги.

Агентов задержали во время контролируемой СБУ передачи ложных секретных документов и попытки передать их кураторам из РФ.

Сейчас осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 о государственной измене.

Разоблачение агентов ФСБ

7 февраля 2021 года в Луганской области задержали завербованного ФСБ украинца, который договорился о передаче секретной информации в оборонной сфере, а именно — данных о поражении беспилотников.

Задержание произошло во время передачи имитированных документов.

За взятку в размере $500 он договорился с одним из руководителей научных институтов Харькова, который занимается разработками в сфере безопасности и обороны Украины.

Сейчас идет процесс избрания задержанному меры пресечения.