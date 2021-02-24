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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Обострение на Донбассе: боевики за сутки 20 раз нарушили режим тишины, есть раненные

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня.

Донбас, ООС

Вблизи населенного пункта Зайцево боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один — получил ранения.

Неподалеку Краногоривки оккупационные войска стреляли из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песков — из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник.

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Возле Шумив вооруженные формирования РФ открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Причепиловка и Катериновки — еще и из стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Луганское, Золотое-4 и Мироновский противник совершил несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутово — с автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Павлополя и Новоселовки Второй боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 24 февраля, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Источник: Штаб ООС

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