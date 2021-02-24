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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

В Украине началась вакцинация от Covid-19 — первую прививку получил врач

В Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первую прививку препаратом CoviShield получил врач-реаниматолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

В Украине началась вакцинация от Covid-19 — первую прививку получил врач

О начале вакцинации в Черкассах сообщил председатель облгосадминистрации Александр Скичко. Он напомнил, что в области, как и в целом по стране, будет работать каскадная модель вакцинации, которая предусматривает работу мобильных бригад в определенном последовательном порядке.

Также он заверил, что специалисты строго следят за температурным режимом для хранения вакцины, которая должна составлять от +2° до + 8°С.

Черкасская область попала в перечень регионов, которые одними из первых получили вакцину. В частности, в область доставили 16 200 доз препарата. Этого хватит, чтобы вакцинировать на 8 100 медиков.

Первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз прибыла в Украину 23 февраля. Ее доставили из Индии.

Накануне именно вакцину Oxford/AstraZeneca первой зарегистрировали в Украине для экстренного медицинского применения. Ее производят на мощностях Serum Institute, торговое название препарата — Covishield.

В целом Украина должна получить по механизму COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в первом-втором квартале 2021 года.

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