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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

В Україні почалася вакцинація від Covid-19 – перше щеплення отримав лікар

В Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. Перше щеплення препаратом CoviShield отримав лікар-реаманітолог Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

В Україні почалася вакцинація від Covid-19 – перше щеплення отримав лікар

Про початок вакцинації у Черкасах повідомив голова облдержадміністрації Олександр Скічко. Він нагадав, що в області , як і загалом у країні, працюватиме каскадна модель вакцинації, яка передбачає роботу мобільних бригад у визначеному послідовному порядку.

Також він запевнив, що фахівці суворо стежать за температурним режимом для зберігання вакцини, яка повинна становити від +2° до +8°С.

Черкаська область потрапила у перелік регіонів, які одними із перших отримали вакцину. Зокрема, в область доставили 16 200 доз препарату. Цього вистачить, щоб вакцинувати на 8 100 медиків.

Перша партія вакцини від кронавірусу виробництва компанії AstraZeneca  у кількості 500 тис. доз прибула в Україну 23 лютого. Її доставили з Індії.

Напередодні саме вакцину Oxford/AstraZeneca першою зареєстрували в Україні для екстреного медичного застосування. Її виробляють на потужностях Serum Institute, торговельна назва препарату – Covishield.

Загалом Україна повинна отримати за механізмом COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у першому-другому кварталі 2021 року.

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