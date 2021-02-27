В Черновицкой области ввели новые карантинные ограничения, которые будут действовать с 27 февраля по 9 марта.

Такое решение было принято на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС 26 февраля.

— Сегодня в области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом — 638. Мы должны усилить карантин, чтобы приостановить стремительное распространение болезни, — сказал первый заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Богдан Ковалюк.

Сейчас в регионе будет запрещена работа:

заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки;

учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования;

развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.

Кроме того, в области нельзя будет проводить массовые мероприятия.

Карантин на Ивано-Франковщине

Карантин в Ивано-Франковской области усилили с 26 февраля.

В частности, из-за карантина движение городского, междугороднего, железнодорожного транспорта и авиаперелеты приостанавливают. Передвигаться по городу можно будет собственными и служебными или арендованными авто. Но в салоне должно быть не более пяти человек (без учета детей в возрасте до 14 лет).

На въезде в область работают контрольно-пропускные пункты.

Источник: Черновицкая ОГА