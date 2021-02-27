Адаптивний карантин в Україні: сім областей на межі червоної зони

Сім українських областей можуть перевести в червону зону адаптивного карантину.

Низці регіонів загрожують карантинні обмеження, які діяли під час січневого локдауна.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Список претендентів на червону зону: Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області. Нині вони у помаранчевій зоні.

– Тобто ці області потенційно також можуть у найближчі дні бути переведені в червоний рівень, – зазначив Ляшко.

Адаптивний карантин в Україні

26 лютого Міністерство охорони здоров’я оновило зони карантину в Україні. У червоній зоні досі залишаються тільки дві області – Івано-Франківська і Чернівецька.

Адаптивний карантин в Україні почав діяти з 24 лютого. Щотижня комісія з ТЕБ і НС визначає, яку зону карантину в регіоні потрібно запроваджувати.