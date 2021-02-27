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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Борщ попал в топ-20 самых вкусных супов мира от СNN

Украинский борщ оказался в 20-ке самых вкусных супов мира, которую составило американское издание СNN.

борщ

Эксперты издания вспоминают наше национальное блюдо третьим — после банги (нигерийский суп из пальмовых орехов) и фо бо (вьетнамский суп-лапша с говядиной).

— Кусочки нежной свеклы плавают в красном бульоне для супа, который любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, который часто приправлен ложкой сметаны, — это не просто свекольный суп, — говорится в описании к блюду.

Редакторы также отмечают, что борщ часто ошибочно относят к российской кухне, и в настоящее время украинские повара ведут кампанию за включение борща в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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В декабре 2020 года в Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили о намерении обратиться к Организации Объединенных Наций с инициативой о включении украинского борща в культурное наследие ЮНЕСКО.

Если борщ признают объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, это станет точкой в спорах о том, кто придумал рецепт.

Источник: СNN

Фото: Dreamstime

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