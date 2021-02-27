Український борщ опинився у 20-ці найсмачніших супів світу, яку склало американське видання СNN.

Експерти видання згадують нашу національну страву третьою – після банги (нігерійський суп з пальмових горіхів) та фо бо (в’єтнамський суп-локшина з яловичиною).

– Шматочки ніжного буряка плавають у червоному бульйоні для супу, котрий люблять в Україні та у всій Східній Європі. Борщ, який часто приправлений ложкою сметани – це не просто буряковий суп, – йдеться в описі до страви.

Редактори також наголошують, що борщ часто помилково відносять до російської кухні, і нині українські кухарі ведуть кампанію за включення борщу до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

В грудні 2020 року в Міністерстві культури та інформаційної політики України заявили про намір звернутися до Організації об’єднаних націй з ініціативою про включення українського борщу до культурної спадщини ЮНЕСКО.

Якщо борщ визнають об’єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, це стане крапкою в суперечках про те, хто вигадав рецепт.

Джерело: СNN