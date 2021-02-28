В сторону Крыма запустили 20-метровый украинский флаг с посланиями

Украинские активисты 28 февраля на административной границе Херсонской области запустили в сторону аннексированного Крыму флаг Украины с посланиями для крымчан.

Акция посвящена Дню сопротивления оккупации Крыма и города Севастополь (26 февраля).

Один из координаторов акции Исмаил Рамазанов рассказал, что флаг до этого на несколько дней разместили в Крымском доме в Киеве. Все желающие приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают жить на территории оккупированного полуострова.

— Дети писали: Крым — Украина, Крым будет Украина. Ко мне обращались из Турции и Латвии представители нашей диаспоры для того, чтобы от них тоже были подписи на этом флаге. Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев. Это вдохновляет нас на дальнейшую борьбу за полное освобождение и деоккупацию Крыма и за освобождение всех политзаключенных, — отметил Рамазанов.

Во вторник флаг принесли к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать послания и народные депутаты.

Флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева.

Один из последних запусков 20-метрового флага из Херсонской области в Крым был в декабре прошлого года. Акция была посвящена Дню Вооруженных сил Украины.

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