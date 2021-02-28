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Факти / Україна
Марія Степанюк |

У бік Криму запустили 20-метровий український стяг із посланнями

Українські активісти 28 лютого на адміністративному кордоні Херсонської області запустили у бік анексованого Криму прапор України із посланнями для кримчан.

Послання для кримчан

Акція присвячена Дню спротиву окупації Криму та міста Севастополь (26 лютого).

Один із координаторів акції Ісмаїл Рамазанов розповів, що прапор до цього на кілька днів розмістили у Кримському будинку в Києві. Всі охочі приходили і писали побажання та звернення до кримчан, які продовжують жити на території окупованого півострова.

— Діти писали: Крим – Україна, Крим буде Україна. До мене зверталися з Туреччини та Латвії представники нашої діаспори для того, щоб від них теж були підписи на цьому прапорі. Цей прапор буде об’єднувати не тільки кримчан навколо проблем Криму, а й усіх українців. Це надихає нас на подальшу боротьбу за повне звільнення й деокупацію Криму і за звільнення всіх політв’язнів, – зазначив Рамазанов.

У вівторок прапор принесли до будівлі Верховної Ради, щоб на ньому могли написати повідомлення і народні депутати.

Прапор розміром 20 на 6 метрів пошила переселенка і волонтер із Краматорська Оксана Муравльова.

Один з останніх запусків 20-метрового прапора з Херсонської області до Криму був в грудні минулого року. Акція була присвячена Дню Збройних сил України.

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В Україні презентують стратегію деокупації Криму

Україна активно розробляє стратегію деокупації Криму, публічну частину проекту повинні презентувати українцям через два тижні.

Про це після засідання Ради національної безпеки і оборони 26 лютого повідомив її секретар Олексій Данілов.

Джерело: Радіо Свобода

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