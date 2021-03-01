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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Без изменений: курс валют в Украине 1 марта

Национальный банк Украины установил курс валют на 1 марта 2021 года.

Без изменений: курс валют в Украине 1 марта

Таким образом 1 марта курс валют остался неизменным — доллар и евро остались такими же, как были в предыдущий банковский день.

По состоянию на 1 марта 2021 года Нацбанк установил курс 27,93 грн/1$, а курс евро составляет 34,14 грн/1€.

Однако финансисты прогнозируют, что 2 марта 2020 года курс доллара и евро может измениться.

Курс валют НБУ на 1 марта 2021

  • $1 — 27,9301 грн;
  • €1 — 34,1459 грн;
  • 1 польский злотый — 7,5708 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7782 грн.

Курс валют НБУ на 1 марта 2021 в Украине

Курс доллара 2021

В Украине курс доллара и евро периодически оставался стабильным, но также часто значительно колебался из-за пандемии коронавируса. Курс национальных валют в Украине меняется практически каждый день. Минэкономики Украины прогнозирует, что в 2021 году курс доллара будет держаться на уровне 28,6 грн/1$.

Однако на курс валют не повлияет резкий рост биткоина. Экономист Алексей Кущ объяснил, что виртуальная валюта фактически является альтернативным технологией управления финансовыми аспектами бизнеса.

В частности, это используют для того, чтобы обходить финансовый мониторинг в классических банках, которые работают с национальными валютами. В настоящее время это не имеет никакого отношения к валютным тенденциям среди классических денег.

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