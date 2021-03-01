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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

Без змін: курс валют в Україні 1 березня

Національний банк України встановив курс валют на 1 березня 2021 року.

Без змін: курс валют в Україні 1 березня

Таким чином 1 березня курс валют залишився незмінним – долар та євро залишилися такими ж, як були у попередній банківський день.

Станом на 1 березня 2021 року Нацбанк встановив курс 27,93 грн/1$, а курс євро становить 34,14 грн/1€.

Однак фінансисти прогнозують, що 2 березня 2020 року курс долара та євро може змінитися.

Курс валют НБУ на 1 березня 2021

  • $1 – 27,9301 грн;
  • €1 – 34,1459 грн;
  • 1 польський злотий – 7,5708 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7782 грн.

Курс валют НБУ на 1 березня 2021 в Україні

Курс долара 2021

В Україні курс долара та євро періодично залишався стабільним, але також часто значно коливався через пандемію коронавірусу. Курс національних валют в Україні змінюється майже щодня. Мінекономіки України прогнозує, що у 2021 році курс долара буде триматися на рівні 28,6 грн/1$.

Однак на курс валют не вплине різке зростання біткоїну. Економіст Олексій Кущ пояснив, що віртуальна валюта фактично є альтернативною технологією управління фінансовими аспектами бізнесу.

Зокрема, це використовують для того, щоб обходити фінансовий моніторинг в класичних банках, які працюють з національними валютами. Нині це не має ніякого відношення до валютних тенденцій серед класичних грошей.

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