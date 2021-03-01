Гройсман призвал чиновников проверять малоизвестную Covid-вакцину на себе

Лидер партии Украинская стратегия Гройсмана Владимир Гройсман призвал всех чиновников и народных депутатов не делать собственный пиар на прививке врачей имеющейся вакциной от Covid, а сделать укол самим.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Политик отметил, что сейчас болезнь не отступила — количество тяжелых больных не уменьшается, а в страну завезли вакцину и не проинформировали о ее свойствах.

— Задача правительства — обеспечить своих людей лучшим. А привезли что-то — неизвестно что, подрывая вообще доверие к вакцинации. Я предлагаю всем чиновникам, членам правительства, всем народным депутатам, кто верует в секту эффективности украинского правительства, всем председателям ОГА — пройти вакцинацию. Председатели ОГА находят врачей, которых вакцинируют, становятся возле них, делают селфи. А почему глава ОГА не делает себе укол? Ему кого-то не жалко? А с теми, кто отказывается от вакцинации, с ними проводят беседы. Я бы за такую ​​политику снимал бы с должностей! Они должны сами вакцинироваться и показать пример.

Как отметил Владимир Гройсман, ответственность за провалившуюся вакцинацию и поставку вакцин несет персонально действующий премьер-министр.

Проблема усугубляется тем, что правильные шаги, в частности по обеспечению украинский вакциной, предлагались еще в апреле прошлого года.

— Власти просто не обращались за вакциной. Если бы мы обращались, нам не отказали бы. Разве Еврокомиссия отказала бы Украине? Никогда в жизни. Ангела Меркель отказала бы? Никогда в жизни! Я подчеркиваю — мы переживаем сложно всю пандемии только потому, что у нас неадекватное, некомпетентное правительство, — добавил Гройсман.

Коронавирус в Украине

На утро 1 марта коронавирусом в Украине заболели 1 352 134 человека. За последние сутки было выявлено 4 285 новых случаев. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), ​​Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.