Гройсман закликав чиновників перевіряти маловідому Covid-вакцину на собі

Лідер партії Українська стратегія Гройсмана Володимир Гройсман закликав всіх чиновників, народних депутатів і посадовців не робити власний піар на щепленні лікарів наявною вакциною від Covid, а зробити укол самим.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

Політик наголосив, що наразі хвороба не відступила – кількість важких хворих не зменшується, а в країну завезли вакцину і не поінформували про її властивості.

– Завдання уряду – забезпечити своїх людей найкращим. А привезли щось – невідомо що, підриваючи взагалі довіру до вакцинації. Я пропоную всім чиновникам, урядовцям, всім народним депутатам, хто вірує в секту ефективності українського уряду, всім головам ОДА – пройти вакцинацію. Голови ОДА знаходять лікарів, яких вакцинують, стають біля них, роблять селфі. А чому голова ОДА не робить собі укол? Йому когось не шкода? А з тими, хто відмовляється від вакцинації, з ними проводять бесіди. Я б за таку політику знімав би з посад! Вони мають самі вакцинуватися і показати приклад.

Як наголосив Володимир Гройсман, відповідальність за провалену вакцинацію і поставку вакцин несе персонально нинішній прем’єр-міністр.

Проблема посилюється тим, що правильні кроки, зокрема із забезпечення українців вакциною, пропонувалися ще в квітні минулого року.

– Влада просто не зверталася за вакциною. Якби ми зверталися, нам не відмовили б. Хіба Єврокомісія відмовила б Україні? Ніколи в житті. Ангела Меркель відмовила б? Ніколи в житті! Я наголошую – ми переживаємо складно всю пандемію тільки тому, що у нас неадекватний, некомпетентний уряд, – додав Гройсман.

Коронавірус в Україні

На ранок 1 березня на коронавірус в Україні захворіли 1 352 134 особи. За останню добу було виявлено 4 285 нових випадків. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.