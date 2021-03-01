В феврале госбюджет Украины выполнен на 101,9%

По данным Государственной казначейской службы за январь-февраль 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 154,2 млрд грн или 90,7% от росписи отчетного периода.

Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга, субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений.

— За январь-февраль 2021 года общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 49,0 млрд грн, — отметил Минфин в релизе.

Фактический госзайм в общий фонд государственного бюджета за январь-февраль 2021 года составили 74,3 млрд грн или 68,6% от запланированных на этот период. Размещение ОВГЗ на финансирование госбюджета принесло 74,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте — 14 млрд грн.

Как отметил Минфин, за январь-февраль 2021 доходы общего фонда составили 124,9 млрд грн (на 4% больше росписи), расходы — 154,2 млрд грн, что составляет 90,7% от росписи.

— Из внешних источников по состоянию на 1 марта 2021 года средств не поступало, — отметили в Минфине.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-февраль 2021 года составили 51,5 млрд грн (97,9% плана), платежи по обслуживанию — 13,8 млрд грн (92,2% плана).

Госбюджете на 2021 год

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме1 320 152 623 грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635 500 грн.