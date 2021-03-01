У лютому держбюджет України виконано на 101,9%

За даними Державної казначейської служби, у лютому 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 67,3 млрд грн, розпис виконано на 101,9%.

За січень-лютий 2021 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 154,2 млрд грн або 90,7% від розпису звітного періоду.

Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу, субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалось у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

— За січень-лютий 2021 року загальний фонд держбюджету виконаний з дефіцитом у сумі 28,3 млрд грн при розписі загального фонду звітного періоду в сумі 49,3 млрд грн, – зазначив Мінфін у релізі.

Фактичні держзапозичення до загального фонду державного бюджету за січень-лютий 2021 року становили 74,3 млрд грн або 68,6 % від запланованих на цей період. Розміщення ОВДП на фінансування держбюджету принесло 74,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті – 14 млрд грн.

Як зазначив Мінфін, за січень-лютий 2021 року доходи загального фонду склали 124,9 млд грн (на 4% більше розпису), витрати – 154,2 млрд грн, що становить 90,7% від розпису.

— Із зовнішніх джерел станом на 1 березня 2021 року коштів не надходило, – зазначили в Мінфіні.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-лютий 2021 року склали 51,5 млрд грн (97,9 % плану), платежі з обслуговування – 13,8 млрд грн (92,2% плану).

Держбюджет на 2021 рік