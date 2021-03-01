У лютому держбюджет України виконано на 101,9%

За даними Державної казначейської служби, у лютому 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 67,3 млрд грн, розпис виконано на 101,9%.
За січень-лютий 2021 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 154,2 млрд грн або 90,7% від розпису звітного періоду.
Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу, субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалось у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.
— За січень-лютий 2021 року загальний фонд держбюджету виконаний з дефіцитом у сумі 28,3 млрд грн при розписі загального фонду звітного періоду в сумі 49,3 млрд грн, – зазначив Мінфін у релізі.
Фактичні держзапозичення до загального фонду державного бюджету за січень-лютий 2021 року становили 74,3 млрд грн або 68,6 % від запланованих на цей період. Розміщення ОВДП на фінансування держбюджету принесло 74,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті – 14 млрд грн.
Як зазначив Мінфін, за січень-лютий 2021 року доходи загального фонду склали 124,9 млд грн (на 4% більше розпису), витрати – 154,2 млрд грн, що становить 90,7% від розпису.
— Із зовнішніх джерел станом на 1 березня 2021 року коштів не надходило, – зазначили в Мінфіні.
При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-лютий 2021 року склали 51,5 млрд грн (97,9 % плану), платежі з обслуговування – 13,8 млрд грн (92,2% плану).
Держбюджет на 2021 рік
Згідно з документом, доходи державного бюджету на 2021 рік становлять 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис. грн. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 320 152 623 грн.
Граничний обсяг дефіциту державного бюджету України визначено в сумі 246 635 500 грн.