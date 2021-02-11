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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

У Украины нет вариантов пройти 2021 год без поддержки МВФ — Марченко

Минфин не рассматривает вариантов, при которых Украина могла бы оказаться без поддержки Международного валютного фонда в 2021 году.

сергій марченко

Такую позицию высказал глава Минфина Сергей Марченко. Он объяснил, что позиция МВФ важна на рынках капитала для внешних заимствований и получения финансирования от таких международных партнеров, как Всемирный банк и Еврокомиссия.

— В этом году планов без МВФ мы не рассматриваем. Потому что цена вопроса достаточно велика. Важно, чтобы мы оставались в программе. Если новые транши придут с задержкой в месяц, это не проблема, — отметил он.

По словам Сергея Марченко, особых споров с командой Фонда нет. Среди так называемых домашних заданий для Украины, которые обсуждаются с МВФ, антикоррупционная инфраструктура, проведение судебной реформы и урегулирование тарифных вопросов на рынке газа.

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Накануне глава Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил, что Украина за 2021 год ожидает получить от МВФ три транша по $0,72 млрд на общую сумму примерно $2,2 млрд.

Однако есть вероятность того, что для получения денег правительству придется принять некоторые законопроекты, как условие для дополнительных займов.

Фото: Минфин

Источник: Корреспондент

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