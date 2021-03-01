Україна може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду вже у 2021 році, але для цього у країні необхідно ухвалити деякі законопроекти.
Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
– Ми очікуємо, що отримаємо цьогоріч транш МВФ. У нас програма розрахована на $5 млрд. $2,1 млрд ми вже отримали, – уточнив Олег Устенко.
Щодо необхідних змін у законодавстві країни, то йдеться про судову реформу і забезпечення функціонування антикорупційної інфраструктури.
Транш від МВФ
У лютому очільник НБУ Кирило Шевченко назвав умову отримання Україною чергового траншу від МВФ.
Для цього потрібно вирішити проблемні питання у фіскальній, енергетичній та антикорупційній сферах.
Детальніше про транші Україні від МВФ читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Україна 24, Офіс президента