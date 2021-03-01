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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Україна очікує транш від МВФ у 2021 році: в Офісі президента назвали умови

Україна може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду вже у 2021 році, але для цього у країні необхідно ухвалити деякі законопроекти.

Долари, кредит МВФ

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

– Ми очікуємо, що отримаємо цьогоріч транш МВФ. У нас програма розрахована на $5 млрд. $2,1 млрд ми вже отримали, – уточнив Олег Устенко.

Щодо необхідних змін у законодавстві країни, то йдеться про судову реформу і забезпечення функціонування антикорупційної інфраструктури.

Транш від МВФ

У лютому очільник НБУ Кирило Шевченко назвав умову отримання Україною чергового траншу від МВФ.

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Для цього потрібно вирішити проблемні питання у фіскальній, енергетичній та антикорупційній сферах.

Детальніше про транші Україні від МВФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24, Офіс президента

Фото: Dreamstime

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