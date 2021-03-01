Україна може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду вже у 2021 році, але для цього у країні необхідно ухвалити деякі законопроекти.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

– Ми очікуємо, що отримаємо цьогоріч транш МВФ. У нас програма розрахована на $5 млрд. $2,1 млрд ми вже отримали, – уточнив Олег Устенко.

Щодо необхідних змін у законодавстві країни, то йдеться про судову реформу і забезпечення функціонування антикорупційної інфраструктури.

Транш від МВФ

У лютому очільник НБУ Кирило Шевченко назвав умову отримання Україною чергового траншу від МВФ.

Для цього потрібно вирішити проблемні питання у фіскальній, енергетичній та антикорупційній сферах.

Детальніше про транші Україні від МВФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24, Офіс президента