С 1 марта в Украине можно записаться на вакцинацию от коронавируса через мобильное приложение Дія или через портал. Услуга является абсолютно бесплатной и занимает около двух минут времени.

Записаться в лист ожидания может каждый. Чтобы записаться через портал, необходимо:

зарегистрироваться или авторизоваться (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua

в разделе услуги выбрать Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19;

указать, чем вы занимаетесь, и выбрать город, в котором будете вакцинироваться;

после подтверждения записи нужно следить за оповещениями в Дії. Вам сообщат, когда откроется запись на прививку.

Работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться на вакцинацию.

Как зарегистрироваться на вакцинацию через приложение Дія:

загрузите мобильное приложение Дія 2.0 по ссылке и авторизуйтесь в нем через Приват24, Monobank, или BankID НБУ;

зайдите в раздел Услуги и выберите Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19;

укажите сферу деятельности;

выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться;

проверьте свой номер телефона;

ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.















Как записаться на вакцинацию от Covid-19 через Дію (ИНСТРУКЦИЯ) / 4 фотографии

Также записаться можно через национальный контакт-центр Минздрава по номеру 0800 60 20 19.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля индийской вакциной AstraZeneca. Она добровольная и бесплатная.

Вакцинировать украинцев будут в пять этапов. На первом прививки будут делать медикам, которые работают с больными Covid-19, сотрудникам и пациентам учреждений для пожилых людей, военнослужащим в зоне проведения ООС.

На втором, третьем и четвертом этапах будут вакцинировать людей, входящих в группу риска по профессиональному признаку, по состоянию здоровья или возрасту. Прививки для людей в возрасте от 18 до 59 лет сделают на пятом этапе.

Фото: Минцифры