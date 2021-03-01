Как записаться на вакцинацию от Covid-19 через Дію (ИНСТРУКЦИЯ)

С 1 марта в Украине можно записаться на вакцинацию от коронавируса через мобильное приложение Дія или через портал. Услуга является абсолютно бесплатной и занимает около двух минут времени.
Записаться в лист ожидания может каждый. Чтобы записаться через портал, необходимо:
- зарегистрироваться или авторизоваться (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua;
- в разделе услуги выбрать Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19;
- указать, чем вы занимаетесь, и выбрать город, в котором будете вакцинироваться;
- после подтверждения записи нужно следить за оповещениями в Дії. Вам сообщат, когда откроется запись на прививку.
Работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться на вакцинацию.
Как зарегистрироваться на вакцинацию через приложение Дія:
- загрузите мобильное приложение Дія 2.0 по ссылке и авторизуйтесь в нем через Приват24, Monobank, или BankID НБУ;
- зайдите в раздел Услуги и выберите Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19;
- укажите сферу деятельности;
- выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться;
- проверьте свой номер телефона;
- ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.
Также записаться можно через национальный контакт-центр Минздрава по номеру 0800 60 20 19.
Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля индийской вакциной AstraZeneca. Она добровольная и бесплатная.
Вакцинировать украинцев будут в пять этапов. На первом прививки будут делать медикам, которые работают с больными Covid-19, сотрудникам и пациентам учреждений для пожилых людей, военнослужащим в зоне проведения ООС.
На втором, третьем и четвертом этапах будут вакцинировать людей, входящих в группу риска по профессиональному признаку, по состоянию здоровья или возрасту. Прививки для людей в возрасте от 18 до 59 лет сделают на пятом этапе.
Фото: Минцифры