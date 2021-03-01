Працівникам закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватись на вакинацію. Роботодавець самостійно внесе їх списків та повідомить про дату щеплення.

Як зареєструватися на вакцинацію через додаток Дія:

завантажте мобільний додаток Дія 2.0 за посиланням та авторизуйтеся в ньому через Приват24, Monobank, або BankID НБУ;

зайдіть у розділ Послуги та оберіть Запис до листа очікування вакцинації від Covid-19;

зазначте сферу діяльності;

оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися;

перевірте свій номер телефону;

очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.















Як записатися на вакцинацію від Covid-19 через Дію (ІНСТРУКЦІЯ) / 4 фотографии

Також записатися можна через національний контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася 24 лютого індійською вакциною AstraZeneca. Вона добровільна і безкоштовна.

Вакцинуватимуть українців у п’ять етапів. На першому щеплення робитимуть медикам, які працюють із хворими на Covid-19, співробітникам та пацієнтам закладів для людей літнього віку, військовослужбовцям у зоні проведення ООС.

На другому, третьому і четвертому етапах вакцинуватимуть людей, які входять до групи ризику за професійною ознакою, станом здоров’я або віком. Щеплення для людей віком від 18 до 59 років зроблять на п’ятому етапі.

Фото: Мінцифри