Март 2021-го украинцы встретят в условиях адаптивного карантина, но уже с вакциной от Covid-19. Индексацией выплат порадует первый весенний месяц пенсионеров. А вот пассажиров Укразализныци также ждет повышение, правда цен на билеты.

Что изменится в Украине с 1 марта 2021 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Адаптивный карантин в Украине

С 24 февраля Украина вернулась к модели адаптивного карантина, который будет действовать до 30 апреля. В течение этих двух месяцев страну будут делить на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую. Сейчас в зеленую не попала ни одна область.

В большинстве регионов действуют ограничения желтой зоны карантина, которыми запрещается:

посещение учреждений соцзащиты, где есть пожилые люди;

проведение банкетов в ночных клубах, ресторанах и кафе;

деятельность спортивных и фитнес-клубов, которые не обеспечивают размещение посетителей в количестве один человек на 10 кв. м;

проведение массовых мероприятий в школах и университетах с участием зрителей;

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% персонала и учащихся;

перевозки пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидений.

Оранжевый уровень эпидопасности не предусматривает введения дополнительных карантинных ограничений, они остаются такими же, как и в желтой зоне карантина. Но в случае необходимости местные органы могут вводить дополнительные ограничения.

Также установление этого уровня указывает на то, что регион может попасть в красную зону.

В регионах красной зоны адаптивного карантина запрещена:

работа заведений общественного питания;

работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений (кинотеатров, театров и так далее);

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов в школах;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа спортивных залов, бассейнов и фитнес-центров.

Запись на вакцинацию

24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом Covishield производства компании AstraZeneca. На первом этапе прививки будут делать медикам, которые работают с больными Covid-19, сотрудникам и пациентам учреждений для пожилых людей, военнослужащим в зоне проведения ООС.

На втором, третьем и четвертом этапах будут вакцинировать людей, входящих в группу риска по профессиональному признаку, по состоянию здоровья или возрасту.

Прививки для людей в возрасте от 18 до 59 лет сделают на пятом этапе. Именно эта категория может записаться на вакцинацию с 1 марта. Это можно сделать двумя способами:

в приложении и на портале Дія, выбрав услугу Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19;

через национальный контакт-центр Минздрава по вопросам распространения Covid-19 по телефону 0-800-60-20-19.

Самостоятельно регистрироваться нужно только для введения первой дозы. Записью для ввода второй инъекции будет заниматься врач, который делал прививку.

Ипотека под 7%

С 1 марта в Украине заработает программа ипотечного кредитования под 7% годовых. Такие займы будут выдаваться на 20-30 лет. Первый взнос нужно будет сделать в размере 20% от стоимости жилья.

Участником программы Доступная ипотека может быть любой гражданин Украины, который не имеет в своей собственности или собственности семьи недвижимости или действующих договоров по финансированию строительства жилья.

Но, чтобы получить кредит, максимальный размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи должен быть на уровне 10-кратного размера месячной средней зарплаты в регионе, где находится жилье. Максимальная сумма ипотеки составляет 2 млн грн.

Цена на газ

Согласно принятому постановлению Кабмина, цена на газ в марте не должна превышать 6,99 грн за кубометр. Поэтому газоснабжающие компании предлагают украинцам покупать газ по цене от 6,70 грн за кубометр.

В частности, Нафтогаз на март 2021 года для своих клиентов установил цену на уровне 6,86 грн за кубометр. А вот наименьшую стоимость своим потребителям предложила энергетическая компания Мегаватт энерго сервисная компания — 6,70 грн за 1 м³, а также Агросинтез Трейдинг — 6,75 грн за 1 м³.

Компании, которые установили на март цены ниже предельного тарифа:

ПК Энергетические ресурсы Украины — 6,80 грн;

Нафтогаз Украины — 6,86 грн;

Евода трейд КП Луцкводоканал — 6,88 грн;

Газпромпостач — 6,9 грн;

Волыньэлектро сбыт — 6,97 грн;

Закарпатье энергосбыт — 6,97 грн.

Повышение пенсий

С 1 марта пенсионные выплаты в Украине вырастут на 11%. В целом пенсии повысят для 8 млн украинцев. Минимальный размер повышения составит 100 грн, но в среднем выплаты вырастут на 308 грн.

С 1 марта пенсионеры, которые имеют длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), будут получать 2,2 тыс. грн.

Однако увеличение пенсий в марте будет касаться украинцев, которые получают выплаты по возрасту, по инвалидности, из-за потери кормильца и по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет по профессии).

Читайте Кабмин предлагает закрепить ежегодную индексацию пенсий 1 марта

Подорожание железнодорожных билетов

С 1 марта цены на железнодорожные билеты в Украине ежемесячно будут повышать примерно на 2%. За счет этого компания ожидает, что дополнительные доходы составят 557,9 млн грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уже посоветовал украинцам покупать билеты заранее, чтобы получить до 40% скидки на них.

По его словам, если пассажиры будут пользоваться этим советом, то не почувствуют подорожания. Поскольку купленный заранее билет благодаря скидке обойдется гораздо дешевле, чем сейчас.