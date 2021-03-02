По состоянию на 2 марта 2021 года Нацбанк установил курс доллара в Украине на уровне 28 грн/1$. По сравнению с понедельником доллар прибавил в цене, днем ранее курс был 27,94 грн/1$.

Евро также подешевел, курс во вторник — 33,71 грн/1€, до этого он был 33,84 грн/1€.

Польский злотый немного потерял свои позиции.

Подешевел и российский рубль.

Курс валют НБУ на 1 марта 2021 года:

$1 — 28,0007 грн;

€1 — 33,717 грн;

1 польский злотый — 7,4409 грн;

10 российских рублей — 3,7741 грн.

Курс доллара в Украине

В последнее время курс доллара в Украине — плавающий.

Каждый день НБУ устанавливает новую стоимость американской валюты, однако эти изменения незначительные.

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